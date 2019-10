ZLTO ziet provincie die vasthoudt aan 'ramkoers' en maar één 'lichtpuntje'

ZLTO had gehoopt dat Brabant net als sommige andere provincies op haar schreden zou terugkeren, maar: "Brabant koos er echter voor om blindelings vast te houden aan z’n eerder gestelde papieren doelen."

"Waarom vinden Brabantse Statenleden dat in Brabant strengere maatregelen nodig zijn dan elders?", vraagt de boerenorganisatie zich af en ook vraagt ze meer tijd om de gevraagde maatregelen uit te voeren. "Krijgen ze die tijd niet, dan zal een kaalslag plaatsvinden op het Brabantse platteland."

De ZLTO ziet één lichtpuntje: "Veehouders die willen investeren in een innovatief stalsysteem dat nog in ontwikkeling is, krijgen extra tijd. Voor de andere veehouders kwam er slechts drie maanden extra tijd, namelijk tot 1 april 2020, om hun vergunning voor een verbeterd stalsysteem aan te vragen."