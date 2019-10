Ruud overmeestert man met groot koksmes in Engelse trein: 'Ik zou het zo weer doen'

De 41-jarige Van den Einden zat samen met zijn vader in de trein richting Liverpool, vanaf het vliegveld in Manchester. Het viel hem op dat een ‘vreemde man’ al vanaf het vliegveld in zichzelf zat te praten. “Hij bleef maar praten in een vreemde taal en werd steeds agressiever”, zegt hij.

Meer mensen, onder wie een aantal vrouwen, stapten in. De man begon ze te beledigen en zei ‘I kill you’. Ook tegen Van den Einden. “Ik zei: ‘Nou, is het klaar. Nu houd je je mond dicht’.” De man kwam op hem af en begon een discussie.

“Hij zei op een gegeven moment dat hij me wel iets zou laten zien. Toen trok hij een koksmes van zo’n dertig tot veertig centimeter.” Van den Einden waarschuwde zijn medepassagiers en riep keihard ‘knife’. Iemand achter de man trok de bedreiger naar achteren. De Deurnenaar pakte het mes af en brak het. “Hoe ik dat heb gedaan, weet ik ook niet meer precies. Ik heb mezelf eerst licht gesneden.”

Ruud hield lichte verwondingen over aan zijn heldendaad.

Geen terroristische actie

Wat de man precies van plan was met het mes, blijft gissen. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een terroristische actie zou gaan, volgens lokale media. “Ik denk dat als hij de kans had gehad dat andere mensen minder geluk hadden.” Hij heeft de man samen met andere reizigers uit de trein gekregen. De ingeschakelde politie sloeg hem in de boeien en voerde hem af.

Van den Einden vertelt het hele verhaal opvallend rustig. “Ja, maar het was wel echt bizar, hoor. Echt onvoorstelbaar.” De reden dat hij er enigszins laconiek op terugkijkt, is omdat hij wist wat hij moest doen. Hij heeft in het verleden trainingen gehad om bodyguard te worden en kon die ervaring goed gebruiken.

“Je instinct neemt het over samen met de adrenaline. Ook speelde het feit mee dat ik nog lang niet dood wil”, voegt hij wat lacherig toe. In de Engelse media wordt hij een hero genoemd, samen met de andere passagiers die te hulp schoten. “Ja ja, ze zeggen het, hè. Schijnbaar wil een of andere commissaris me ook nog bedanken. Ik merk het allemaal wel. De man die hem naar achteren trok, is waarschijnlijk een oud-politieman trouwens.”

De Brabander haalde de voorpagina's in Engeland.

De Deurnenaar is nog steeds in Engeland met zijn 71-jarige vader. Die overigens ‘hartstikke trots’ is op de heldendaad van zijn zoon. “Na afloop hebben we een biertje gedronken samen. We zijn hier voor de voetbalwedstrijd Liverpool tegen Tottenham Hotspur. Ons eerste vader-zoonweekend ooit. Nou, dat gaan we nooit meer vergeten.”