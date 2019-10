'Het was PSV-onwaardig', Eindhovenaren hard onderuit in eigen huis tegen AZ: 0-4

PSV heeft in de eredivisie opnieuw ruim verloren. Na FC Utrecht (3-0 vorige week) was zondag ook AZ te sterk voor het team van trainer Mark van Bommel. In Eindhoven werd het 0-4. AZ neemt door de ruime zege de tweede plaats van PSV over.

PSV miste door blessures en schorsingen veel basisspelers en halverwege de eerste helft moesten de Eindhovenaren met tien man verder na een rode kaart voor Ryan Thomas. Maar het spel dat PSV op de mat legde was verre van goed, ook voor de rode kaart. De ploeg van Mark van Bommel bleef na die rode kaart uit de problemen en stond aardig compact, maar vlak voor rust kreeg PSV alsnog een enorme dreun te verwerken toen Myron Boadu in kort tijdsbestek twee keer wist te scoren.

De aanvoerder van PSV had voor de rode kaart van Thomas het idee dat zijn ploeg wellicht al op voorsprong had moeten staan. "Maar nadat we met tien man kwamen te staan, speelden we heel slecht. Ook in de tweede helft", sprak Rosario na afloop.

Drie keer geen winst

In het tweede bedrijf werd het dus nog erger en liep AZ uiteindelijk uit naar een ruime 0-4 overwinning. Het was voor het eerst in ruim drie jaar dat PSV in eigen huis verloor. En het was tevens de derde wedstrijd op rij die PSV niet in winst wist om te zetten en geen doelpunt wist te maken.

Daniel Schwaab gaf na afloop te kennen dat hij niet was geschrokken van zijn ploeg. De Duitse verdediger vond dat PSV tot kort voor rust niets weggaf. "Volgens mij heeft AZ toen geen kans gehad. Je moet dan met 0-0 de rust halen, dan kun je zelf in de tweede helft counteren." Er waren na afloop weinig tot geen positieve punten te benoemen, al wilde Schwaab nog wel wat zeggen over het PSV-publiek.

Willem II - RKC Waalwijk

De Brabantse derby tussen Willem II en RKC Waalwijk is in Tilburgs voordeel beslist. De ploeg van trainer Adrie Koster won met 2-1 dankzij een goede openingsfase.

Willlem II schoot uit de startblokken en kwam binnen het kwartier al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Freek Heerkens en Pol Llonch. Stanley Elbers bracht de bezoekers op schitterende wijze terug in de wedstrijd, maar een tweede doelpunt kwam er niet voor RKC. En dus stapte het weer met een nederlaag van het veld.

Willem II handhaafde zich in de subtop van de eredivisie. Hekkensluiter RKC heeft aan de eerste elf competitiewedstrijden slechts een puntje overgehouden.

Willem II leek al heel snel op weg naar een makkelijke overwinning. Het werd een moeizame. Freek Heerkens zag dat er iets in de ploeg sloop na de tegentreffer. Zeer tevreden was hij met het feit dat de Tilburgse ploeg in het begin heer en meester was, maar hij heeft vraagtekens bij het spel de ploeg van trainer Adrie Koster in de tweede helft liet zien.