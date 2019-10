Willem II verslaat RKC Waalwijk na bliksemstart, Waalwijkers opnieuw met lege handen

TILBURG -

Willem II heeft de veertigste verjaardag van de fanatieke aanhang van de KingSide gevierd met een 2-1 thuiszege op RKC Waalwijk. De club uit Tilburg leidde na veertien minuten al met 2-0, na doelpunten van Freek Heerkens en Pol Llonch. Stanley Elbers bracht de bezoekers nog voor rust terug in de wedstrijd. RKC was in de tweede helft de gevaarlijkste ploeg, maar stond uiteindelijk opnieuw met lege handen.