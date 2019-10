Floor Jansen zong van pop tot opera, maar heeft maar één echte liefde: metal

De in Goirle geboren zangeres Floor Jansen liet zaterdag op Twitter haar liefde voor metal nog eens duidelijk blijken. Ze haalde haar eigen citaat aan dat ze onlangs in een interview met Omroep Brabant deed. Dat citaat zorgde vervolgens voor een stroom aan positieve reacties op het sociale medium.

“Weet je wat misschien nog wel het mooiste aan het succes met Beste Zangers is? Dat ik de vooroordelen over metal een beetje weg heb kunnen nemen en heb laten zien dat heavy metal meer is dan ruige muziek door mannen in leren jasjes", twitterde ze.

Ze deed die uitspraak afgelopen woensdag bij Omroep Brabant, maar wilde dat zaterdag nogmaals benadrukken. In het openhartige interview liet de Goirlese weten dat niet alleen de muziek belangrijk is voor haar. Op de absolute nummer één staat haar dochtertje Freja.

Haar fans op Twitter waren maar wat blij met de uitspraak. Een enkeling die niet van metal hield 'bekeerde' ze zelfs: "metal is als whisky, je moet het leren drinken".