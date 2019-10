Floor Jansen heeft ondanks al haar succes maar één nummer één: haar dochtertje Freja

Floor Jansen woont en werkt al járen in Zweden en is zowel daar als daarbuiten al járen succesvol als leadzangeres van de Zweedse metalband ‘Nightwish’. Door het televisieprogramma ‘Beste Zangers’, is ze nu ook bekend en geliefd bij het brede Nederlandse publiek.

Al twintig jaar in het vak

“En dat is geweldig! Maar soms inderdaad ook overweldigend”, vertelt Floor in het radioprogramma ‘Muziek en Zo’ van Omroep Brabant. “Maar het is natuurlijk niet zo dat ik nu pas kom kijken, ik zit al bijna twintig jaar in het vak. Dan leer je wel omgaan me druk en succes. En weet je wat misschien nog wel het mooiste aan het succes met Beste Zangers is? Dat ik via deze weg de vooroordelen over metalmuziek een beetje weg heb kunnen nemen en heb laten zien dat heavy metal meer is dan ruige muziek door mannen in leren jasjes.”

Floor is geboren in Goirle, woonde in Tilburg, studeerde aan de Rockacademie in Tilburg. Ze zat op een middelbare school in Veghel. Die school en met name een van de leraren waren van grote invloed op haar toekomst.

Verlegen, grijs muisje

“Dit is een mooi en bijzonder verhaal om te vertellen. Ik heb daar les gehad van een leraar die er eigenlijk voor heeft gezorgd dat ik muziek ben gaan maken. Je moet je voorstellen dat ik toen een erg verlegen, grijs muisje was. Ik werd ook gepest. Niet zo fijn dus allemaal. Maar toen kreeg ik een van de hoofdrollen in de schoolmusical en daar had hij voor gezorgd. We hebben toen ook samen liedjes geschreven. Hij heeft me laatst een brief gestuurd en vroeg zich af of ik dit allemaal nog wist. Natuurlijk weet ik dat nog, hij was mijn grote inspiratiebron!”

Bijna een profvoetballer

Als Floor Jansen over haar leven vertelt, ontstaat een beeld van een sterke vrouw, maar ook een vrouw die veel ballen in de lucht moet zien te houden. En van de ene rol in de andere moet stappen. Ze is immers niet alleen zangeres, maar ook dochter, echtgenote en moeder. Hoe zorgt ze dat die ballen niet allemaal naar beneden donderen?

“Haha”, lacht Floor, “als je ziet hoe ze soms alle kanten op rollen, dan voel ik me bijna een profvoetballer. Toch is er eigenlijk maar één grote bal. En dat is Nightwish. Ook weet ik na twintig jaar en een burn-out beter wat ik wel en niet kan. Maar het is zeker waar dat ik best veel verschillende petten op heb. Dat gaat goed, maar is soms ook wel spannend. Omdat je niet altijd vat hebt op wat er gebeurt.”

Freja op nummer één

Van rust is gezien de agenda de komende periode geen sprake. Manlief, de Zweed Hannes van Dahl, drummer van de Zweedse metalband Sabaton, zit momenteel in Amerika en Floor bereidt zich voor op haar wereldtournee met Nightwish (inclusief een nu al uitverkocht Ziggo Dome op 24 november 2020). Des te belangrijker vindt ze het om, samen met haar dochtertje Freja van tweeënhalf, van deze periode in Nederland te genieten. "Mijn dochter vindt het alleen maar leuk als we hier zijn. Want dat betekent dat we naar haar opa en oma gaan. Het gaat goed met haar en daar gaat het om. Zij staat bij mij op nummer één. Zij gaat áltijd voor.”

