Automobilist rijdt banden lek op begraven spijkerplank in de bossen bij Heeze: 'Echt heel erg'

HEEZE -

Een automobilist is zaterdagmiddag op een spijkerplank gereden op een zandpad in de bossen van Heeze. Hij hield er vier lekke banden aan over. In totaal lagen er twee planken begraven in de buurt van café en manege de Meijldijk. "Als één van onze paarden er in gaat staan, dan is hij zijn hele leven lang kreupel", aldus eigenaar Wim van Meijl.