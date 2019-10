'Ik kom heusch terug hoor', voorwerpen uit de oorlog vertellen hun verhaal

Esther Becx, coördinator van het Peerke Donders Paviljoen hoeft niet lang na te denken als haar gevraagd wordt wat het meest bijzondere voorwerp is dat is ingeleverd door de Tilburgers. Ze pakt er een hanger van perspex bij. Een sieraad gemaakt in de oorlog van de overblijfselen van de cockpit van een neergestorte Lancaster.

De hanger van Joke

Joke van Diesen had het sieraad nog liggen en is er enorm zuinig op. "Je doet het wel achter slot en grendel, hè?" De hanger heeft ook steentjes met de kleuren van de Nederlandse vlag en een dubbeltje met Wilhelmina erop.

LEES OOK: Helma's moeder rukte het insigne van het uniform van een Canadees: 'Dat ze dat durfde!'

Bij binnenkomst in het paviljoen wappert de Nederlandse vlag. Hij werd in de oorlog gemaakt en lag klaar om tijdens de bevrijding meteen buiten te hangen. Mevrouw Van Hout uit Tilburg had hem nog ergens in de kast liggen. Omdat er natuurlijk bijna niets meer te krijgen was, is de vlag met natuurlijke kleurstoffen geverfd. Het rood gaat meer naar het oranje toe, maar het is uitzonderlijk om te zien hoe goed de vlag er nog aan toe is.

Door Hennie van Schooten uit Moergestel komen drie schoentjes met houten zolen op de tentoonstelling terecht. "De schoentjes", zo schrijft Paul Spapens, "werden gemaakt door de schoenfabrieken in Brabant omdat er geen leer meer was. Het waren zeg maar surrogaatzolen, net als er surrogaatkoffie, -thee en -tabak was.

Esther Becx: "Het koninklijk huis deed er alles aan om de moed onder de bevolking hoog te houden. Zo hadden ze natuurlijk de uitzendingen van radio Oranje. Maar ze strooiden ook foto's met afbeeldingen van het kleine prinsesje Beatrix erop". Onder de foto zegt het prinsesje "Ik kom heusch terug hoor". De foto's werden met parachutes uit vliegtuigen geworpen. Ook het parachuutje is nog te zien. De foto werd geschonken door de Tilburgse Bep Nieraat.

"Ik kom heus terug hoor" zegt prinses Beatrix op een foto die door vliegtuigen gedropt werden in Tilburg. (Foto:

De tentoonstelling De Laatste Getuigen in het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg is elke zondag- en woensdagmiddag vanaf 13.00 uur te bekijken tot en met 5 mei. Er is ook een boek geschreven met als titel De Laatste Getuigen. Daarin interviewen Paul Spapens en Caroline Evers 13 getuigen van de Tilburgse bevrijding.