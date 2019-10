Medewerkster bedreigd bij overval op horecazaak in Bosschenhoofd, verdachte opgepakt

Een 30-jarige man is zondagochtend opgepakt omdat hij een horecazaak in Bosschenhoofd zou hebben overvallen. Een medewerkster werd bedreigd met een steekwapen bij de overval.

De overval was zaterdagmiddag rond kwart voor twee. De man haalde de kassa leeg, nadat hij de medewerkster had bedreigd. De verdachte kwam na onderzoek vrij snel in beeld. Hij was eerder als klant bij de zaak aan de Pastoor van Breugelstraat geweest.

De man is zondagochtend aangehouden in een woning in Bosschenhoofd. Hij is overgebracht naar een cel. Rechercheurs gaan hem verhoren.