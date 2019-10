Geluidsman met kanker gezocht: Kankerklup van Maud Hawinkels stap dichterbij

De televisiereeks Kankerklup van Maud Hawinkels is een stap dichterbij. De tv-maakster, onder meer bekend van haar werk bij Omroep Brabant, kreeg al vijfhonderd reacties van mensen die mee willen werken aan de serie. Ook is ze al voorzichtig in gesprek met een omroep voor het uitzenden van het programma.

In de talkshow Kraak van zondag laat Maud al een voorproefje zien van wat ze tot nu toe heeft gefilmd. In de vorm van vlogs is te zien hoe haar leven met kanker eruit ziet. Van de chemokuren elke maandag tot het passen van pruiken. Ook gaat ze op bezoek bij lotgenoten. ''Ik weet hoe het is om te leven met kanker, daarom denk ik dat ik zeer mooie gesprekken kan hebben met mensen die in hetzelfde schuitje zitten.''

Maud wil in haar programma naast de donkere kant van de ziekte ook het luchtige laten zien. ''Ik googelde of er ook positieve dingen zijn aan chemokuur, maar kon vrij weinig vinden. In de serie wil ik laten zien dat niet alles kommer en kwel is.''

Geen verloren jaar

Toen er bij haar in april borstkanker werd geconstateerd, vertelde haar dokter dat ze 2019 als een verloren jaar moest beschouwen. De 42-jarige televisiemaker liet het er echter niet bij zitten. In haar omgeving kwam ze meerdere collega's tegen die kanker hebben of hebben gehad. ''We hebben er allemaal mee te maken, dat schept een band. Laten we daarom samen een programma maken over kanker, dacht ik.''

En zo ontstond het idee voor de Kankerklup. Al snel sloot cameraman Twan van Omroep Brabant aan, die longkanker heeft. Afgelopen week plaatste Maud nog een vacature: 'Geluidsman met kanker gezocht'. ''Er zijn ontzettend veel warme reacties binnengekomen. Mensen willen erover praten of meehelpen in de productie. Het gaat nu heel hard.''

