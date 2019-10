Dutch Design Week minder in trek dan vorig jaar: 350.000 bezoekers

De Dutch Design Week is het grootste designevenement van Noord-Europa en vindt elk jaar in oktober plaats. De Dutch Design Week werd dit jaar voor de achttiende keer gehouden.

Meer internationale bezoekers

Volgens een woordvoerder van de Dutch Design Week waren er dit jaar meer internationale en professionele bezoekers. Het is moeilijk te verklaren waarom er dit jaar minder bezoekers waren. Zo werd er aan het begin van de Dutch Design Week aan het spoor gewerkt en regende het veel.

Negen dagen lang konden designliefhebbers van over de hele wereld hun hart ophalen in Eindhoven. Wat maakt dat de Dutch Design Week in het DNA zit van Eindhoven? En wat levert het evenement nu eigenlijk op? We leggen het je uit!