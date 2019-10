Meerdere gewonden bij schietpartij en botsing in omgeving Houtwal Veldhoven

In de omgeving van de Houtwal in Veldhoven heeft zondagavond een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn meerdere schoten gelost en meerdere gewonden gevallen.

Volgens de laatste informatie zijn 'enkele gewonden' per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij het politiebureau zijn rode linten gehangen omdat één van de betrokkenen zich daar gewond zou hebben gemeld samen met een aantal metgezellen. Verder is er vooral veel onduidelijkheid over de incidenten in Veldhoven.

Diverse meldingen

Rond kwart over tien kwamen diverse meldingen binnen van een schietincident in Veldhoven, onder meer ook op de Houtwal, Smelen en Heerbaan. Iets na halfelf werd gemeld dat een traumahelikopter en ambulance onderweg waren naar de Houtwal. Ook cirkelt er een politiehelikopter rond.

Wat er precies is gebeurd, is volgens een politiewoordvoerder nog niet duidelijk. Op foto's is een stilstaande Opel te zien op de rotonde bij de Heerbaan/Smelen. Volgens onbevestigde berichten zou er één gewonde uit die auto zijn gehaald en zijn abri's beschadigd door kogelgaten. Op andere foto's zijn een gebotste Renault en een jongeman te zien die op het gras zit en met een agent lijkt te praten.

Een paar honderd meter verderop zijn twee auto's op elkaar gebotst. De politie doet op meerdere plekken momenteel onderzoek.