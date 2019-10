Omwonenden schrikken van reeks schoten in Veldhoven: 'Het leek wel het Wilde Westen'

"We hoorden geknal en piepende banden. Het waren een stuk of elf schoten." Bij een schietpartij in Veldhoven raakten zondagavond drie mannen gewond. Eerder op de avond hoorde een buurtbewoonster naar eigen zeggen bij een woonwagenkamp in de omgeving veel lawaai en zag ze dat er onenigheid was.

“Ik was zondagmiddag aan het wandelen met mijn moeder en de hond. We kwamen voorbij het kamp aan de Fuut en we hoorden allemaal lawaai. We liepen langs het water in het park en zagen door een heg dat iedereen op het kamp buiten stond. Later ging er een auto met slippende en piepende banden vandoor. Drie auto’s gingen erachteraan”, vertelt de buurtbewoonster aan Omroep Brabant.

Elf schoten

Later op de avond hoorde haar tienerdochter vanuit huis meerdere schoten bij de Houtwal. “Het waren er een stuk of elf." Ze vervolgt: "Het leek wel het Wilde Westen. Ik hoorde geknal en piepende banden.”

Ze deed daarna de achterdeur open en toen werd het geluid nog duidelijker. “Ik hoorde ineens knal, knal, knal en takketakketak. Mijn dochter hoorde de hulzen op de grond vallen. Ze zijn aan het schieten, ze zijn aan het schieten, riep mijn dochter tegen mij. ze was helemaal in shock."

Veel kabaal

Een andere buurtbewoonster kreeg het kabaal buiten ook mee en wist meteen dat het om schoten ging. “Ik hoorde verderop eerst vier à vijf schoten. Toen was het een paar minuten stil en daarna hoorde ik auto’s slippen en kwamen de knallen dichterbij”, vertelt ze.

Een buurman vertelt: "Normaal is er in de ochtend weinig activiteit op het woonwagenkamp. Zondagochtend waren er al veel mensen buiten." 's Avonds hoorde hij vooral de politiehelikopter die boven de omgeving cirkelde.

