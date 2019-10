A59 tot begin van de avond afgesloten na dodelijk ongeluk bij Oosterhout

OOSTERHOUT -

De snelweg A59 blijft bij Oosterhout tot het begin van de avond afgesloten in de richting van Oss. Rijkswaterstaat meldt dit. Oorzaak is een ongeluk waarbij maandagochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven kwam. Hij kwam door onbekende oorzaak in botsing met een andere vrachtwagen, die met zand geladen was.