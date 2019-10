Voetbalwedstrijd gestaakt: 'Scheidsrechter maakte discriminerende opmerkingen tegen spelers'

De wedstrijd tussen de eerste elftallen van amateurvoetbalclubs SIOL en Juliana Mill is zondag gestaakt nadat volgens de thuisclub discriminerende opmerkingen waren gemaakt door de scheidsrechter. De arbiter zelf, Jan Tielen uit het Noord-Limburgse Hegelsom, ontkent dat hij tijdens de wedstrijd in Katwijk spelers heeft beledigd.

“Mijn woorden zijn verkeerd geïnterpreteerd”, aldus de scheidsrechter, die er verder niet inhoudelijk op wil ingaan. Maar hij zegt wel dat hij ‘natuurlijk zijn excuses heeft aangeboden.'

Rode kaart voor trainer

Tielen bevestigt ook dat hij de trainer van SIOL, Lucien Roeffen, een rode kaart heeft gegeven. De man had zich buiten het coachvak begeven. Tielen heeft nog geen contact gehad met de KNVB. SIOL wel. Het bestuur kwam zondagavond direct bij elkaar en neemt de zaak hoog op. “Ik loop al jaren mee in de voetballerij, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. De scheidsrechter zou iets hebben gezegd in de trant van tien kleine negertjes”, aldus Roeffen.

De amateurclub kwam in het voorjaar in het nieuws door een oproep van haar voorzitter Rob Hoffman. Volgens hem krijgen spelers van zijn club geregeld racistische opmerkingen te horen.



'Excuses aangeboden'

Zondag zou de scheidsrechter zich hieraan bezondigd hebben, zo beweert Roeffen. “Mijn spelers en onze grensrechter wisten niet wat ze hoorden. Ik heb de scheidsrechter om opheldering gevraagd toen de bal op een bepaald moment in mijn richting kwam. Ik nam de bal in de handen, wilde hem wat vragen, maar kreeg rood, omdat ik uit het coachvak was getreden."

Roeffen drong er bij de scheidsrechter op aan om het ''er even over te hebben'. Nadat de scheidsrechter had gezegd dat hij zijn excuses al had aangeboden, staakte hij de wedstrijd.”

Tielen nam dit besluit in de 91e minuut, bij een 1-1 stand. Roeffen gaat er vanuit dat het resterende deel van de derby zal worden uitgespeeld. De arbiter zou hebben gezegd dat de extra tijd nog zes minuten zou duren. Roeffen ziet geen probleem in het uitspelen: “Zowel onze spelers als die van Juliana treffen geen blaam.”

Tegen De Gelderlander heeft Tielen gezegd dat SIOL niet verder wilde spelen. In het wedstrijdverslag van Juliana staat dit ook. Het woord is nu aan de KNVB.