Poep en plas van West-Brabanders vanaf 2023 door een fonkelnieuwe leiding geperst

Waterschap Brabantse Delta is begonnen met een grote opknapbeurt van de afvalwaterpersleiding tussen Moerdijk en Bath. Het is een megaklus van 90 miljoen euro, waarbij een stuk nieuwe leiding wordt aangelegd en de installaties op de gemalen worden vernieuwd of verbeterd. Op de zestig kilometer lange leiding zijn 35 dorpen en steden in West-Brabant aangesloten.

Miljoenen liters viezigheid

Poep, plas, industrie- en regenwater. De huidige afvalwaterpersleiding tussen Moerdijk en Bath kan maximaal 17 miljoen liter viezigheid per uur verwerken. Die capaciteit wordt opgeschroefd naar maximaal 20 miljoen liter afvalwater per uur. Dat zijn 8 olympische zwembaden die na zuivering geloosd worden in de Westerschelde.

Het traject van de afvalwaterpersleiding tussen Moerdijk en Bath

“De waterzuiveringen zijn vijftig jaar geleden gebouwd met de techniek van toen. Maar we moeten de komende jaren ook hard werken om nieuwe stoffen zoals bijvoorbeeld medicijnresten uit het afvalwater te halen”, aldus waterschapsbestuurder Niels Mureau.

Chemische stoffen

Technisch is het volgens hem niet moeilijk om chemische stoffen uit het afvalwater te halen. “We kunnen er zelfs drinkwater van maken, maar daar hangt wel een prijskaartje aan”, legt hij uit.

Het allergrootste probleem bij de waterzuivering zijn de schoonmaakdoekjes. Niels: “Afsluiters en pompen raken erdoor verstopt. Mensen gooien het in de wc zonder erbij na te denken en dan ligt het probleem op ons bord. We hebben er gigantisch veel last van. Ik roep daarom mensen op: doe het niet.”

De renovatie van de afvalwaterpersleiding moet in 2023 klaar zijn.