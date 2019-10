Jos fokt eendjes voor sjeiks uit Dubai: 'Alles wat wit is, vinden ze leuk' [VIDEO]

OMMEL -

Eigenlijk is het maar een simpel wit eendje, de witte Mandarijneend. Toch zijn oliesjeiks uit Dubai er helemaal dol op. Jos van Ruijven uit Ommel heeft hele mooie eendjes en dus komen hun jongen vaak in een vijver in het Midden-Oosten terecht. Zijn eendjes worden verkocht via een tussenhandelaar in Belgiƫ. "Maar ik doe het puur voor de hobby."