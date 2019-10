Frank ziet vanuit zijn huiskamer hoe schietende mannen de wijk inrennen: 'Helemaal fout'

VELDHOVEN -

Frank zit zondagavond in zijn huiskamer, als hij buiten harde knallen en piepende banden hoort. Als hij de gordijnen opent om naar buiten te kijken, voltrekt zich op steenworp afstand voor zijn ogen iets dat lijkt op een een scène uit een actiefilm. Mannen komen al schietend uit een auto en rennen zijn wijk in. "Dit verwacht je niet in ons over het algemeen zo rustige Veldhoven."