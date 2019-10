Computer weet wat jou bang of blij maakt en burgemeester Mikkers testte dat tijdens start Data Week

Mikkers vond het een indrukwekkende ervaring. "Maar ook best wel eng eigenlijk, dat je blijkbaar zoveel informatie prijsgeeft zonder dat je daar erg in hebt. Wat wel leuk is, is dat de computer me inschatte als een man tussen de 35 en 45 jaar, dus ik kom hier tevreden weer naar buiten."

De 'Mirror Room' is gedurende de gehele Den Bosch Data Week gratis te bezoeken.

Dat geldt ook voor de digitale werkplaats van Google, die maandagochtend van start ging op De Parade in Den Bosch. In een omgebouwde autobus worden er workshops gegeven over de vele mogelijkheden die internet te bieden heeft.

Het leven mooier door data

Directeur Pim van der Feltz van Google Nederland daarover: "We richten ons hierbij op ZZP-ers, ondernemers en middenstanders en bieden gratis workshops aan aan met tips en hele concrete ideeën over hoe je het internet kan gebruiken om je bedrijf te laten groeien." Daarbij is de Data Week volgens hem een prima gelegenheid om dit extra onder de aandacht te brengen.

"Het is goed dat Den Bosch zich zo profileert hiermee. De missie is om te kijken hoe je data kan gebruiken om het leven mooier en beter te maken, maar ook hoe je het verantwoord gebruikt. Voor het plaatselijke bedrijfsleven is het heel goed dat je dergelijke ontwikkelingen zo dichtbij kan opdoen."