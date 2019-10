Ruim 17.000 huishoudens in Bergen op Zoom en Steenbergen voor een tweede keer zonder stroom

De eerste stroomstoring werd rond kwart voor twee ontdekt en leek een half uur later weer opgelost. Leek, inderdaad. Want toen het bijna kwart voor drie was, viel de stroom voor een tweede keer uit. Het probleem zit in het hoogspanningsnet en daar is TenneT verantwoordelijk voor. De precieze oorzaak wist de woordvoerder van TenneT niet te vertellen. Maar daar zijn ze wel naar op zoek.

Hoogspanningsnet

Enexis kan er ook geen uitspraken over doen. "TenneT is verantwoordelijk voor het beheer van het hoogspanningsnet", aldus de woordvoerder van Enexis. "Ook wij wachten af." Inmiddels is ook de tweede stroomstoring weer verholpen.