DELA neemt Yarden over en krijgt er tientallen crematoria en uitvaartcentra bij

Yarden was op zoek naar een sterke partij en heeft die gevonden in DELA. De overname gaat ten koste van banen bij Yarden. De Eindhovens coöperatie krijgt er tientallen crematoria en uitvaartcentra bij.



Blij en trots

Algemeen directeur Edzo Doeze is blij en trots dat zijn bedrijf Yarden uit de brand kan helpen en dat de gedachte achter de naam van DELA (Draagt Elkanders LAsten) ook in dit verband wordt onderstreept. Als de toezichthouder goedkeuring geeft voor de samenvoeging, dan moet die begin volgend jaar afgerond zijn. Twee jaar later wil DELA de bedrijven volledig in elkaar hebben geschoven.



DELA bestaat ruim tachtig jaar en heeft 170 vestigingen, tweeduizend medewerkers en vier miljoen verzekerden in de Benelux. De coöperatie verzorgt 44.500 uitvaarten per jaar. Yarden beschikt over negenhonderd medewerkers, 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en zeven begraafplaatsen in Nederland. Voor de leden van dit bedrijf verandert er niets; voor die van DELA gloort meer ruimte voor winstdeling.