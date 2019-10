Schietpartij in Veldhoven: vijf mannen opgepakt, onder wie drietal dat gewond raakte

Er zijn vijf mensen aangehouden voor de schietpartij in Veldhoven op zondagavond. Het gaat om drie mannen die gewond raakten en in het ziekenhuis werden opgenomen en twee andere mannen die vlak na de schietpartij ter plaatse werden opgepakt.

Twee mensen liggen nog in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de schietpartij die veel impact had in de buurt is nog niet afgerond. Op enkele plekken in Veldhoven wordt maandag nog sporenonderzoek verricht. De twee auto's die bij de ruzie betrokken waren en een stadsbus staan op de Traverse in Veldhoven en worden onderzocht. Ook zoekt de politie camerabeelden.

Zondagavond werd in Veldhoven bij een achtervolging tussen twee auto's geschoten, dat gebeurde op de Houtwal. Op de Traverse reden de auto’s op elkaar in en kwamen ze tot stilstand.

