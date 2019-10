Arrestatieteam valt samen met FIOD en Douane pand in Wanroij binnen

Het arrestatieteam en de FIOD vielen maandagmiddag binnen in een woning in Wanroij. (Foto: SK-Media)

Een arrestatieteam van de politie is samen met de fiscale opsporingsdienst FIOD en de Douane een pand aan de Hank in Wanroij binnengevallen. De inval heeft te maken met een onderzoek naar illegale sigarettenproductie- en handel.

Ook in Limburg zijn meerdere invallen geweest. Daar waren invallen in Eygelshoven, Roggel, Weert en Brunssum. In Stramproy werd een grote illegale fabriek gevonden.

FIOD

De fiscale opsporingsdienst FIOD is de opsporingsdienst van de belastingdienst. Ze sporen financiële fraude en belastingfraude op. Ook bestrijden ze die. Binnen de FIOD is er een team - Team Criminele Inlichtingen (TCI) - dat gespecialiseerd is in het opsporen en bestrijden van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan witwassen.

De politie heeft in het onderzoek veertien verdachten aangehouden. Vermoedelijk heeft de organisatie meer dan 624.500 kilo tabak verhandeld. Dit kostte de Nederlandse schatkist meer dan 67 miljoen euro aan accijns.

Er is beslag gelegd op een grote hoeveelheid merkvervalste sigaretten, blanks voor de productie van pakjes, machines voor de verwerking van tabak en voor de productie van sigaretten, vier heftrucks, naar schatting zo’n 45.000 kg tabak met een accijnsnadeel van ongeveer 4,7 miljoen euro, contant geld in verschillende valuta met een waarde van ongeveer 44.000 euro, creditcards, verschillende bankrekeningen, een ongeopende kluis en een zeer waardevolle personenauto.

De actie is ondersteund door opsporingsambtenaren, rechters en officieren van justitie in België, Cyprus, Italië, Polen, Roemenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.