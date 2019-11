Teun 'creëert geluk' voor mensen met dementie en is in de race voor titel Brabander van het Jaar

Teun gaat regelmatig op pad om mensen met dementie geluksmomentjes te bezorgen. Met een grote glimlach op zijn gezicht legt hij uit: "Ik ben onder meer met deze mensen teruggegaan naar hun oude vertrouwde werkplek. Met een oud-conducteur ben ik bijvoorbeeld met de trein gaan reizen. Zo probeer ik mensen met dementie zich weer trots te laten voelen."

Brand blussen en carnaval vieren

Jaap woont nu in een verpleeghuis in Best. Vroeger was hij brandweerman. Daarom ging Teun met hem terug naar de kazerne in Eindhoven. Een bijzonder uitje voor hem. "Het was een hele mooie dag", knikt Jaap.

Op de kamer van Jaap staat een digitale fotolijst met verschillende foto's die deze dag gemaakt zijn. Jaap kijkt er graag naar. "Een heel mooi aandenken", vindt Teun. "Je kunt zo iemand een stukje van zijn waardigheid teruggeven."

Teun ging ook met de 93-jarige Lenie op pad. Zij gingen samen carnaval vieren. Met een grote lach op haar gezicht blikt ze daar op terug. "Het ouderwetse carnaval." Lachend voegt ze daar aan toe: "Met een dubbele trappist."

Als ze haar tasje openmaakt, haalt ze daar een foto uit waar zij met Teun op staat. "Die heb ik altijd bij me. Hij is een goei menneke."

Teun maakt filmpjes van de uitjes en die zet hij op YouTube. "Zo wil ik laten zien dat het heel leuk kan zijn om met deze mensen op stap te gaan. Met de video's bereik ik veel jongeren. Ik hoop dat ik hen zo kan inspireren."

Bijzondere en dierbare herinneringen

Maar niet alleen de ouderen genieten, Teun zelf ook. "Ja, absoluut. Voor mij is het een geluksmoment om iets goeds voor iemand te doen."

Voor de nabestaanden zijn de geluksmomentjes met Teun vaak een bijzondere en dierbare herinnering. Zo nam hij de inmiddels overleden vader van Margaret Hoen mee als conducteur in de trein. "Hij bloeide helemaal op", vertelt Margaret. "Dat was zo mooi om te zien. Later besefte ik me dat dit de laatste dag was dat hij zo intens gelukkig was."

Teun stopt naast zijn studie verpleegkundige heel veel tijd in stichting sTeun en toeverlaat. Dat heeft hij er graag voor over. "Er zit heel veel tijd in, maar ik krijg er zo’n goed gevoel voor terug! Het is fijn om iets voor iemand anders te kunnen betekenen. Zelfs met iets heel kleins kun je iets voor iemand anders betekenen."

Andere genomineerden

Wil je ook de andere genomineerden leren kennen? Hou onze website in de gaten of kijk op tv naar Brabant Nieuws. Daarin wordt van 11 tot en met 22 november iedere werkdag een genomineerde voorgesteld. Ook zal op die dagen een van de genomineerden te horen zijn in het radioprogramma Afslag Zuid.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan op www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van vrijdag 22 november 18.00 uur tot en met vrijdag 6 december 18.00 uur. Je vindt daar dan ook een overzicht van alle kandidaten.

Op eerste kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant wie de Brabander van het Jaar is geworden.