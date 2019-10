Trekkerverhuurder Henry Swinkels uit Soerendonk knapt Malieveld kosteloos op: 'Een kleinigheidje'

Henry Swinkels, de eigenaar van een verhuurbedrijf van tractoren uit Soerendonk, gaat kosteloos meehelpen het Malieveld op te knappen. Hij vindt het vervelend dat de schade aan het natuurgebied in Den Haag de boerenprotesten in slecht daglicht stelt.''

Swinkels reed deze maand ook mee op een tractor richting de hofstad om mee te protesteren tegen het stikstofbeleid. Volgens de Brabantse ondernemer zijn veel boeren bereid om mee te helpen aan het herstel van het veld. ''De schade valt mee en is voor de boerensector een kleinigheidje om op zich te nemen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid wel.''

Volgens Staatsbosbeheer is uit onderzoek gebleken dat het herstellen van het Malieveld en het naastgelegen Koekamp ruim 27.000 euro gaat kosten. Het bedrijf van Swinkels gaat samenwerken met LEMKEN Nederland B.V, een bedrijf uit Almere dat zich specialiseert in grondbewerking. Swinkels levert vijf trekkers met chauffeurs die de grond gaan herstellen en uiteindelijk nieuw gras gaan planten. Beide bedrijven vragen geen geld voor hun diensten.

Duizend hijskranen en betonwagens

De eerste werkzaamheden vinden over twee weken plaats. Dan wordt er onder andere gras gestrooid dat ook in de winter groeit. De randen van het gebied kunnen echter pas in het voorjaar weer opgeknapt worden, als het gebied minder nat wordt en de temperatuur weer gaat stijgen. Het bedrijf van Swinkels gaat ook die taak op zich nemen.

Voordat de herstelwerkzaamheden over twee weken beginnen, staan er nog wel drie grote demonstraties in het gebied op de agenda. Naast acties voor de zorg en onderwijs, gaat ook de bouwsector hun onvrede uiten. Dat laatste gaat op de boerenprotesten lijken. Bouwbedrijven zijn namelijk van plan om met duizend hijskranen en betonwagens naar Den Haag te komen. ''Het is maar de vraag hoe het veld er daarna uitziet'', zegt Swinkels lachend. ''Wij zorgen er daarna in ieder geval voor dat heel Nederland op een mooi groen grasveld kan protesteren.''

Banden lek gestoken

De boerenprotesten hebben niet alleen in Den Haag schade aangericht. Ook het gebied bij het provinciehuis in Den Bosch moest het ontgelden. Wat de totale schade aan het grasveld daar is kon de woordvoerder van de provincie nog niet zeggen. Wel kon hij zeggen dat er voor zo'n vijfduizend euro aan vernielingen zijn geweest aan twee auto's en een vlaggenmast. Zo werden de banden van de voertuigen lek gestoken en de zijspiegels gesloopt.