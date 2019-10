Brandende Brabantse vlaggen en ME: lang en onrustig boerenprotest in Den Bosch

Het is zaterdagochtend weer rustig bij het provinciehuis in Den Bosch, maar dat was vrijdagnacht wel anders. Boeren die daar protesteerden bleven tot ver na middernacht. Ze vertrokken pas rond halftwee na een oproep van de Mobiele Eenheid (ME). De laatsten zijn met zachte hand van het plein geveegd.

Mark van den Oever van Farmers Defence Force en Janus Scheepers van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) spraken de boeren een uurtje eerder nog toe. Dit was na afloop van het debat over het landbouwbeleid van de provincie. “Het is een zwarte dag voor Brabant. Ik schaam me vandaag een Brabander te zijn. Ik was vandaag het liefst een Fries geweest”, zei Van den Oever.

De meeste boeren kregen vrijdag geen goed nieuws. De strengere milieueisen die vanaf 2022 gaan gelden blijven grotendeels staan. Alleen boeren die al vergevorderd zijn met plannen voor milieuvriendelijke stallen, krijgen meer tijd. Als zij moeten wachten tot innovatieve systemen helemaal uitontwikkeld zijn, kan dat.

“Ik ben erg teleurgesteld, net als jullie. We hebben een klein stapje gemaakt, voor de knelgevallen. Dat biedt hoop voor een paar mensen, maar voor de grote massa is het toch een grote teleurstelling. Het is wat het is. Ik weet verder ook niet wat ik ervan moet maken dat zeg ik jullie eerlijk. Ik ben wel trots op jullie, dat jullie in zulke groten getale aanwezig zijn geweest. Wel thuis en we komen terug. Harder dan ooit tevoren!”

Scheepers van ZLTO bedankte de boeren voor die dag, maar benadrukte ze in de toekomst nog vaker nodig te zullen hebben. "Jullie hebben ons heel erg goed ondersteund om kenbaar te maken dat dit Brabantse beleid voor heel veel boeren onwerkbaar is. Sociaal totaal onaanvaardbaar. We hebben hier niet gezien dat ze aan ons – gezinsbedrijven – gedacht hebben", zei hij. “In de tussentijd zullen we schouder aan schouder staan als boer. Vechten om ons bestaan en om de realiteit in dit moeilijke stikstofdossier. Maar ik hoop dat we hier vandaag een statement hebben gemaakt dat het ons heel erg menens is, dat we op deze manier niet verder kunnen.”

Vlammen en vuurwerk

Na de toespraken zochten nog niet alle demonstranten hun boerderij weer op. Ze spoten nog een giertank, waar water in zat, leeg. Eerder gingen er Brabantse vlaggen in vlammen op en werd er vuurwerk afgestoken.

Zo'n 2000 boeren trokken vrijdag naar het provinciehuis in Den Bosch. Ze lieten flink van zich horen voor de ingang van het provinciehuis. De grimmige sfeer ontstond aan het eind van de middag.