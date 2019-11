Marek liep vijf marathons voor het goede doel en is in de race voor titel Brabander van het Jaar

Marek rende de longen uit zijn lijf. Ruim 200 kilometer. Al rennend legt hij uit: "Ik wilde graag geld ophalen voor een goede doel, om de plastic vervuiling in de oceanen tegen te gaan."

Marek besloot rondjes te gaan rennen om de Kleine Schans in Terheijden. Per rondje kreeg hij geld van sponsoren. "Vijf euro per gelopen rondje. Het inzamelen ging zo goed, dat ik er bij 220 rondjes maar een stop op heb gezet", zegt hij lachend.

In september was het zo ver. Het eerste stuk rende Marek met zijn vrouw en twee kinderen. Daarna moest hij het alleen doen. Marek: "We hadden een grote poster gemaakt. Na elk rondje werd daar een vinkje op gezet."

Bekijk hier hoe de monstertocht van Marek verliep:

Dag en nacht rennen

Om die 220 rondjes aan een stuk te rennen, moest hij dag en nacht door gaan. "Tja, als je stil zit dan kom je er niet. In de nacht heb ik af en toe wel een rondje gewandeld omdat ik ging zwalken van de slaap. Daarna ging het dan vaak weer beter." Na 28 uur rennen zat de monstertocht erop. "Heel gek, die laatste paar rondjes zat ik zo vol euforie dat ik die met gemak liep."

In totaal heeft Marek zo’n 2500 euro opgehaald voor het project Free the Sea van het Wereld Natuur Fonds. En daar is hij trots op. "Ja, het is een heel mooi bedrag. En ik hoop dat ik mensen hiermee ook bewust heb gemaakt van het probleem van plastic vervuiling."

