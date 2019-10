Begraafplaats in Tilburg overwoekerd door onkruid, nabestaanden boos: 'Het is schandalig'

Leny van Baast komt vaak samen met haar twee broers op de begraafplaats aan de Gershwinstraat. Ze bezoekt dan het graf van haar ouders. Dat ligt er, in tegenstelling tot heel veel andere graven, netjes bij. De grafsteen glanst in de najaarszon, op het graf staan verse bloemen.

Leny van Baast met haar broers bij het graf van hun ouders aan de Gershwinstraat in Tilburg.

"Schandalig", is haar oordeel over de staat van de begraafplaats. "Iedereen die van buiten de stad hier op dit kerkhof komt, zegt: dit heb ik nog nooit gezien."

Theo de Kort, vicevoorzitter van de parochie Peerke Donders, meldt zich op ons verzoek op de begraafplaats om uitleg te geven. Maar voordat we met hem in gesprek kunnen, heeft Leny hem iets te zeggen. "Hoe kunnen jullie mensen twee jaar geleden grafrechten laten betalen? Terwijl jullie al bijna wisten dat het ging sluiten!"

De Kort legt met rustige stem uit: "Dat wisten we niet hoor. En er is ook nog geen besluit genomen."

Kosten

Als we hem later onder vier ogen spreken, geeft De Kort wel toe dat de kans dat de begraafplaats open blijft, te verwaarlozen is. "De kosten zijn zo hoog, dat het gewoon niet meer op te brengen is. Zo'n twintig jaar geleden hadden we 120 begravingen per jaar. En op dit moment nog maar vier. Ergens moet het onderhoud van betaald worden en dat kan niet van zo weinig begravingen."

Schaamte

Daarnaast wordt de groep vrijwilligers die de begraafplaats bijhoudt steeds ouder. Onkruid dat tot kniehoogte stond, ook De Kort vond het geen gezicht: "Het zag er niet uit. Je schaamt je. Maar we kunnen niet anders. We komen die drie ton per jaar tekort, het is niet meer te betalen."

Het graf van Lenys ouders ligt er wel keurig bij.

Leny begrijpt het wel. "Als je reëel bent, dan weet iedereen wel dat het gaat gebeuren", zegt ze gelaten. Maar toch. Het doet het pijn. Het graf van haar ouders is voor haar heel belangrijk. Als ze uitlegt waarom, heft ze haar hoofd naar de hemel. "Het heeft met gevoel te maken. Ik heb mijn ouders jong moeten missen. Hier heb ik ze toch een beetje bij me."

Ook al wordt volgend jaar besloten dat de begraafplaats zal sluiten, dan nog moet die zeker twintig jaar blijven. Daarna hebben nabestaanden de keuze: herbegraven of ruimen. Maandagavond is er voor nabestaanden een informatieavond.