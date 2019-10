Bloedbad door samoeraizwaard bij uit de hand gelopen drugsdeal: 'Hij stak als een dolle mafkees'

Het gaat nog steeds niet zo goed met de 23-jarige verdachte Johan P.. "Negen keer ben ik gestoken", zegt hij tegen de rechter. "Mijn pezen waren door. Ik ben drie keer in mijn rug gestoken en ik ben in mijn nek gestoken." Kortom: de aanval met een samoeraizwaard vorig jaar augustus blijft de verdachte nog wel even bij. "Eén bloederige toestand trof de politie aan in de woning", zegt de rechter maandagmiddag.

P. moet terechtstaan samen met zijn 30-jarige vriend Dennis M.. Justitie verdenkt ze allebei van poging tot diefstal met geweld. Vorig jaar augustus gingen de twee naar een huis aan de Jan Evertsenstraat in Geldrop. Om hennep te kopen, zeggen ze. Een sample hadden ze al gekregen van de bewoner. Goede kwaliteit, vonden ze. In hun auto lag 18.000 euro.

M. ging naar binnen, zijn vriend bleef in de auto. Even later kwam hij weer naar buiten. Hij vertrouwde het niet, zo vertelt hij maandag voor de rechter. "De drugs waren niet van goede kwaliteit. Het was andere hennep dan in de sample." En de toppen waren lelijk geknipt. P. ging mee naar binnen.

'Pistool op hoofd'

Toen hij de woning binnen kwam, ging het meteen mis, vertelt hij. "Ik gaf die jongen een hand, ik was zenuwachtig. Toen zag ik dat hij iets pakte. Het was een pistool. Ik sloeg het uit zijn handen. En toen was daar het samoeraizwaard."

Hier lopen de lezingen van de verdachten en de bewoner van het huis nogal uiteen. Volgens de bewoner kwam P. binnen en was hij degene die het pistool trok. "Hij verklaarde dat hij een pistool op zijn hoofd kreeg en op de grond moest gaan liggen", zegt de rechter. "En hij werd tegen zijn hoofd geschopt." De bewoner wist de hand te leggen op zijn samoeraizwaard en werkte beide mannen het huis uit.

Noodweer

De rechtbank ging eerder mee in de lezing van de bewoner, toen die voor de rechter moest verschijnen. Er was sprake van noodweer, oordeelde de rechter en dus kreeg de bewoner geen straf voor het gebruiken van het zwaard. Hij moest wel naar de cel voor de drugshandel.

De officier van justitie denkt dat P. en M. uit waren op een ripdeal. "De verklaringen van de bewoner zijn altijd consistent geweest. Dit in schril contrast tot beide heren." Hij eist twee jaar cel tegen de mannen. De officier houdt rekening met de verwondingen van P. en zet zes maanden van de straf om in voorwaardelijk.

'Op hem ingehakt'

Maar P. en M. ontkennen dat ze uit waren op een ripdeal. Volgens hun advocaten was het een 'mislukte transactie'. "Ik kreeg het gevoel dat ik de drugs gedwongen moest afnemen", zegt M.. "Ik denk dat hij in paniek raakte omdat hij de drugs al had ingekocht."

"Hij draait nu alles om", zegt P.. Volgens de bewoner is P. zelf in het samoeraizwaard gelopen. De advocaten begrijpen niet dat de rechters en de officier de verklaring van de bewoner wel geloven. "Mijn cliënt had drie sneden op zijn rug", zegt de advocaat van P.. "Hij kon niet wegkomen en er werd gewoon op hem ingehakt. De bewoner is veel te ver gegaan."

'Te weinig bewijs'

"Hij stak als een dolle mafkees", zegt P., die door het bloed aan zijn handen de deur naar buiten niet meer open kreeg. De advocaten willen vrijspraak omdat er in hun ogen 'te weinig bewijs' is voor een poging tot diefstal met geweld.

De rechter doet over twee weken uitspraak.