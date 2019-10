Imposante gastenlijst herdenking bevrijding van Breda, koning en Poolse president in goed gezelschap

De herdenking van de bevrijding in Breda is erg belangrijk voor Nederland en Polen. Dat blijkt uit de gastenlijst die zojuist is gepubliceerd. Dat de koning Willem-Alexander en de Poolse president de belangrijkste prominenten zijn was al bekend. Maar er zijn meer speciale gasten die het (inter)nationale karakter onderstrepen.

Zo komt minister van defensie Ank Bijleveld. Ook de hoogste militair van het land is er, commandant der strijdkrachten admiraal Rob Bauer. Daarnaast zijn er de Poolse en Britse defensie-attaché. En er is de Nederlandse ambassadeur in Polen. De bevrijding van Breda werd uitgevoerd door een Brits-Canadese eenheid en Poolse troepen.

Rol Poolse bevrijders benadrukt

Dat Breda haar Poolse bevrijders dankbaar is, weten de inwoners al 75 jaar. Vandaag wordt hun rol in de bevrijding van West-Brabant nog eens benadrukt. Dat de koning juist hier en alleen hier in Brabant naar toe komt, is veelzeggend. De nationale en internationale aandacht moet nog eens de waardering onderstrepen voor de Poolse inbreng, naast de Britse, Canadese en Amerikaanse. Zo is de boodschap.

Vooral de militaire aanwezigheid bij de plechtigheid valt op. Want ook de Poolse vertegenwoordiger bij de NAVO is er en de commandant van de Nederlandse Defensie Academie, die in Breda zit en de veteranenorganisaties en organisaties rond de 1e Poolse Pantserdivisie.

Verder is nationaal comité 4 en 5 mei op het ereveld, net als de gemeente, de provincie en veteranenstichtingen

Familie generaal Maczek en veteranen aanwezig

De herdenking krijgt ook een persoonlijk karakter. De zoon van generaal Maczek en een nicht van de generaal, wonen de plechtigheid bij. Net als negen veteranen die het allemaal meemaakten in 1944. Nergens anders in Brabant zijn er zo veel oud-strijders op deze herdenking van 75 jaar bevrijding. Dat komt vooral omdat de 90-plussers dichtbij wonen, in Breda en omgeving. Eigenlijk zijn ze nooit weggeweest.

Zaterdag werden ze al in het zonnetjes gezet bij een defilé vol emoties in de binnenstad, deze dag wordt net zo aangrijpend.

Omroep Brabant zendt de ceremonie rechtstreeks uit op televisie en op web en app vanaf 15:30 uur.