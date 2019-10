Kijk terug: Eerbetoon Koning Willem-Alexander en Poolse president aan bevrijders van Breda

De herdenking vond plaats onder grote belangstelling op het Pools militair ereveld aan de Ettensebaan. Behalve koning Willem-Alexander en de Poolse president waren meerdere prominenten bij het eerbetoon aanwezig. Ook Ank Bijleveld, minister van Defensie en commandant der strijdkrachten admiraal Rob Bauer en verschillende hooggeplaatste Poolse en Britse militairen waren aanwezig.

De koning en de Poolse president legden bloemen bij het graf van generaal Maczek en kransen bij het monument op het ereveld aan de Ettensebaan. Burgemeester van Breda Paul Depla bedankte in een toespraak de Polen voor de grote offers die er zijn gebracht om de inwoners van Breda hun vrijheid terug te geven.

Zoon Maczek en negen veteranen

Ook de zoon van generaal Maczek en een nicht van de generaal woonden plechtigheid bij. Bijzonder was ook de aanwezigheid van negen veteranen die bij de bevrijding aanwezig waren in 1944. Veel van deze oud-strijders zijn na de oorlog in Breda en Omgeving blijven wonen.

Generaal Maczek overleefde de oorlog en werd ereburger van Breda. Na Breda streed de generaal nog op meerdere fronten om de Duitsers te verjagen. In 1994 overleed Maczek. Het was zijn laatste wens om in Breda begraven. Stanislaw Maczek werd bijgezet op het Pools militair ereveld aan de Ettensebaan.

