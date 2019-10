Rait is na Stoptober anti-roker: ‘Als ik iemand zie roken, wil ik er eigenlijk iets van zeggen’

“Begin deze maand ben ik voor vijf dagen opgesloten in het Stoptoberhuis in Vinkeveen, samen met 49 anderen. Dat heeft me goed door de eerste dagen als niet-roker geholpen, omdat je er de hele dag door wordt afgeleid. Voordat ik eraan begon, dacht ik dat ik er heel veel moeite mee zou hebben, maar nu ben ik nog steeds rookvrij.⠀Zestien jaar lang heb ik gerookt, dat is bijna de helft van mijn leven. In die tijd heb ik meerdere stoppogingen ondernomen. In 2017 heb ik zelfs een tatoeage laten zetten van een uitgedrukte peuk, maar na drie maanden ben ik toch weer gaan roken. Toen Stoptober 2019 dichterbij kwam, heb ik me ingeschreven voor het Stoptoberhuis.⠀Daar kwamen bekende ‘stoppers’ langs om ons te coachen, zoals Hans Kazàn, Georgina Verbaan en Rick Brandsteder. Longarts Wanda de Kanter heeft tijdens een coachsessie mijn ogen geopend. Ik wist natuurlijk wel dat in sigaretten een aantal dingen zat die niet goed voor je zijn, maar ik wist niet dat er ook ammoniak, propaangas en terpentine inzat. Daardoor ben ik gaan nadenken over het gevolgen van het roken.⠀Van vrienden en kennissen heb ik veel steun gekregen, maar van mijn ouders en broertjes moest ik het niet hebben. Mijn ouders zijn zelf verstokte rokers. Mijn broertjes willen het eerst zien en dan geloven, omdat het al de zoveelste stoppoging is. Dat snap ik wel.⠀Ik voel me hartstikke lekker sinds ik ben gestopt met roken. Ik heb nog wel last van mijn keel, omdat de haarzakjes zich nog aan het herstellen zijn. Maar ik ruik en proef nu alles beter dan een maand geleden. Ik ben inmiddels een echte anti-roker. Als ik iemand op het station zie roken, wil ik er eigenlijk iets van zeggen.” - Rait Nesseem (29) uit Raamsdonksveer.⠀#onsbrabant #brabant #stoptober huis #oktober