Bloedprikbende staat aan de deur bij oudere dame in Zevenbergen, maar vrouw gooit deur dicht

Om te zorgen dat er geen verdere slachtoffers vallen in het appartementencomplex heeft de vrouw een waarschuwingsbriefje opgehangen. Daarop is het verzoek te lezen om 'niet voor vreemde mensen open te doen'.

De vrouw hing vervolgens dit briefje op. (Foto: Wijkagent03 Moerdijk)

I-Pad

De bloedprikbende heeft het ook al eerder geprobeerd in Goirle. Vorige week dinsdag- en woensdagavond werd bij meerdere huizen aangebeld, waarbij mensen zich voordeden als verplegers. De bende pakt het professioneel aan. Volgens een getuige hadden de verplegers zelfs een I-Pad bij en ze droegen een polo met daarop een logo van een zorginstelling.

In Eindhoven liep het voor een oudere man slechter af. Hij werd namelijk wel slachtoffer van de babbeltruc. De 'verpleegkundigen' kwamen binnen met een verhaal op een griepvirus en moesten daarom bloed afnemen. De man moest met zijn pinpas één euro afrekenen, waarna er 4000 euro van zijn bankrekening werd gestolen. De politie gaat uit van een bende die op meerder plekken in Nederland toeslaat. Behalve in Eindhoven zijn er ook in Utrecht en in Delft slachtoffers gevallen.

Omdat diefstal door babbeltrucs steeds vaker voorkomt, geeft de politie op een speciale website tips over hoe mensen kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van dit soort trucs.