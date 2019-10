'Bloedprikoplichters' proberen toe te slaan in Goirle: 'Maar ik gooide meteen de deur dicht'

De 'bloedprikoplichters' hebben ook in Goirle geprobeerd toe te slaan. Op dinsdag- en woensdagavond is bij meerdere huizen aangebeld door mensen die zich voordeden als verpleger. "Ik dacht, dit klopt niet. Meteen heb ik de deur dichtgegooid", vertelt een vrouw, die liever anoniem wil blijven.

Omdat ze jarig was, deed de vrouw enthousiast de deur open toen er werd aangebeld. “Er stond een man voor de deur en hij stapte eigenlijk meteen naar binnen. Hij zei: ik kom bloed prikken. Ik had net het bericht van de oplichters gelezen en dacht, dit klopt niet!" De vrouw gooide daarom meteen de deur dicht.

Stichting Elisabeth

De man bleef daarna staan. Via het deurluikje vroeg de vrouw waar hij voor kwam. “Voor stichting Elisabeth, was zijn antwoord. Hij had zelfs een tablet waar een hele rits adressen op stond, maar hij kon geen naam noemen. Toen heb ik uiteindelijk het luikje dichtgedaan en vervolgens is hij vertrokken.”

De man had een polo aan waar een logo op stond. Hij had een fors postuur en sprak accentloos Nederlands. “Ik heb de foto’s gezien die de politie van de oplichters heeft vrijgegeven. Maar dat was hem niet. De man bij mijn deur was een stuk groter en dikker. Maar ik had wel het gevoel dat het een oplichter was. Wie belt er nu om tien uur ’s avonds aan? Maar wat ik niet snap is dat ze bij mij uitkwamen. Ik val helemaal niet in de doelgroep.”

Eerder deze week in Eindhoven werd de deur niet dichtgegooid door een 90-jarige man. Hij werd namelijk wel slachtoffer van de babbeltruc. De verpleegkundigen kwamen binnen met een verhaal over een griepvirus. Ze moesten daarom bloed afnemen. De man moest met zijn pinpas één euro afrekenen, waarna 4000 euro van zijn bankrekening werd gestolen. De politie gaat uit van een bende die op meerdere plekken in Nederland heeft toegeslagen. Naast Eindhoven sloegen de 'bloedprikoplichters' ook toe in Utrecht en Den Haag.

In Goirle mislukten de pogingen. In de Facebookgroep voor inwoners van Goirle wordt gewaarschuwd voor deze babbeltruc.

Omdat diefstal door babbeltrucs steeds vaker voorkomt, geeft de politie op een speciale website tips over hoe mensen kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van dit soort trucs.