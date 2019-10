Koningin Máxima in Den Bosch voor lancering project om mensen uit de schulden te krijgen

Koningin Máxima is woensdagochtend in Den Bosch bij de presentatie van de 'Schuldhulproute'. In de Verkadefabriek praat ze met vertegenwoordigers van banken, bedrijven en met mensen die in de schulden hebben gezeten. De nieuwe aanpak die besproken wordt moet leiden tot eerdere en effectievere aanpak van financiële problemen.

De Nederlandse Schuldenhulproute is bedacht om zo snel mogelijk de problemen te onderkennen en daarmee te voorkomen dat mensen nog verder in de schulden komen. De bedoeling is dat banken, bedrijven en instanties die merken dat hun klanten of cliënten een betalingsachterstand hebben gewezen worden op hulp of begeleiding.

Volgens Ron Steenkuil van de Nederlandse Schuldenhulproute is Koningin Máxima min of meer de geestelijk moeder van dit initiatief.

Versnippering

"Zij zet zich al langer in voor de bestrijding van schulden en opperde ooit dat het haar opviel dat er in Nederland op dit gebied zoveel hulpverleningsinstaties zijn, dat je daardoor nauwelijks meer de bomen door het bos zag. Die versnippering proberen we hiermee aan te pakken."

Want mensen met schulden zullen door de deelnemende banken, bedrijven en organisaties als woningcoöperaties bij structurele betalingsachterstanden geattendeerd worden op de Schuldenhulproute, die hulp op maat kan aanbieden. Variërend van een online advies tot intensieve persoonlijke hulpverlening.

Bijval veel organisaties

ABN Amro, Rabobank, ING en Volksbank hebben al aangegeven hieraan mee te doen. Via dit symposium in Den Bosch worden ook andere bedrijven die vaak te maken hebben met mensen met betalingsachterstanden opgeroepen zich aan te sluiten. Zoals woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars, telecomproviders en webwinkels.

De gemeente Den Bosch heeft hier al een voorschot op genomen met de EHBG, oftewel Eerste Hulp bij Geldzaken. Een loket waar je met vragen en problemen op het gebied van schulden en financiële problemen kan binnenlopen. Gehoopt wordt dat hierdoor financiële problemen sneller worden onderkent en aangepakt.