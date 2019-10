Bloedprikbende houdt zich niet alleen bezig met bloedprikken

De bloedprikbende doet zich niet alleen maar voor als een groep verpleegkundigen die bloed komen afnemen. Ook in supermarkten en winkels slaan ze hun slag. Leden van de bende kijken bij pinnende klanten de pincode af, achtervolgen ze naar hun huis, praten zich naar binnen en stelen vervolgens de pinpas. Daarna halen ze de hele bankrekening leeg. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

Ondanks dat er veel aandacht voor de bloedprikbende is, is de bende nog steeds erg actief. De politie denkt dat het goed mogelijk is dat er meerdere mensen betrokken zijn bij de bende. De afgelopen weken kwamen er tientallen tips en meldingen over de bende binnen.

De politie heeft tot nu toe drie personen die worden gelinkt aan de bende. In Utrecht werd namelijk dezelfde werkwijze toegepast. Bij tenminste drie mensen werd bloed geprikt en daarna gelijk gepind. Dat waren vermoedelijk dezelfde daders. De politie onderzoekt de incidenten in Utrecht, Delft, Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel, Eindhoven en Goirle. Ook nemen ze de melding van de oudere dame in Zevenbergen mee.

iPad

Een oudere dame uit Zevenbergen kreeg dinsdagmiddag nog een 'bloedprikker' aan de deur. Gelukkig had deze vrouw het op tijd door en gooide ze de deur dicht. In Goirle werd vorige week ook al geprobeerd om bij mensen binnen te komen. Een ooggetuige vertelde toen dat de bende het professioneel aanpakt. Zo hadden ze een iPad bij zich en droegen ze een polo met daarop een logo van een zorginstelling.

In Eindhoven babbelden twee leden van de bloedprikbende zich bij een 90-jarige man naar binnen. Ze vertelden dat ze bloed moesten afnemen omdat er een griepvirus was uitgebroken. Omdat de bloedwaarden van het slachtoffer zogenaamd niet goed waren, moest de man meteen medicatie krijgen. Om het gelijk te regelen vertelt de man zijn pincode en gebruikt hij hun mobiele pinautomaat. Daarna wordt ongemerkt de pinpas gejat. Vervolgens pinden de twee leden bij een pinautomaat in Heeze en Eindhoven duizenden euro's.