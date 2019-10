'Minder distributiecentra bouwen, want het Brabantse landschap gaat ten onder aan die dozen'

"Als ik in Tilburg zou wonen dan zou ik wel een keer genoeg hebben van al die dozen. Nog meer dozen erbij en nóg meer. Dat moet je niet doen." Aan het woord is Berno Strootman, rijksadviseur fysieke leefomgeving. Hij bracht advies uit aan het kabinet over de 'verdozing' van Nederland. En dat gaat dan meteen over Brabant, want Brabant en met name de omgeving Tilburg-Waalwijk krijgt steeds meer extra grote distributiecentra. Langzaam begint het besef te komen dat daar ook nadelen aan zitten.

Berno Strootman presenteerde dinsdag zijn advies aan onder andere de Brabantse provinciebestuurder Erik van Merrienboer van Ruimte en Wonen. Het advies was duidelijk: Minder grote dozen bouwen in weilanden, zoals nu vaak gebeurt, clusters maken van XXL-bedrijventerreinen en oude of verwaarloosde terreinen hergebruiken.

Strootman: "Ik weet dat provincies een belangrijke rol hebben in het plannen van bedrijventerreinen. Als provincie en rijk wat meer gaan sturen richting gemeenten, dan verwacht ik dat er geen nieuwe weilanden meer volgebouwd gaan worden."



Strootman wil dat eerst geprobeerd wordt om bestaande bedrijventerreinen te gebruiken voor de nieuwe distributiecentra. "Desnoods moet de boel maar plat en moet er opnieuw gebouwd worden."

Ook vindt hij dat er clusters in Nederland aangewezen moeten worden waar XXL-dozen gebouwd mogen worden. Tilburg is, samen met Waalwijk, al zo'n cluster, ze zijn zelfs logistieke hotspot geworden. "Tilburg zal wel cluster blijven", aldus de Rijksadviseur, "maar dat wil niet zeggen dat het gebied maar meteen volgebouwd moet gaan worden of veel groter moet worden."

Volgens Strootman wordt het met name projectontwikkelaars te makkelijk gemaakt om in de wei te bouwen, zoals bijvoorbeeld het plan is in het gebied Wijckevoort tussen Gilze en Tilburg.

Te blij

Gemeenten zijn nog steeds veel te blij om distributiecentra en dus werkgelegenheid binnen te halen. Ze zijn niet kritisch genoeg naar de bedrijven toe volgens Strootman.

"Juist op plekken waar partijen kritisch zijn en meer eisen stellen, daar komen de bedrijven die je als gemeente graag wilt hebben."

Aan het idee dat heel veel gemeentebesturen hebben, dat als ze niet bij hun terecht kunnen ze naar de buren gaan, daar gaat Nederland aan ten onder, volgens Strootman. "Brabanders zijn heel chauvinistisch, heel trots op hun provincie en het prachtige landschap. Maar dat landschap gaat onderhand ten onder aan al die dozen."