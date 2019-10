Protesterende bouwvakkers plakken kentekens van wagens af, tientallen boetes uitgedeeld

Automobilisten moesten rekening moeten houden met vertragingen. Rond acht uur stond er 464 kilometer file in Nederland. Ook op de A2 was het raak. Vanuit Limburg reden demonstranten richting het Malieveld in Den Haag. Op de hele A2 stond in totaal bijna 50 kilometer file. De bouwers vertraagden ook her en der het verkeer door langzaam te rijden.

LEES OOK: Boze bouwers met vervuilde grond onderweg naar Malieveld, extra drukte op de weg

Op het Malieveld wordt woensdag een depot aangelegd met grond die het giftige PFAS bevat. Volgens Johan de Krom, eigenaar van een bestratingsbedrijf uit Etten-Leur en medeorganisator van de actie, staat de bouwbranche op instorten door de strenge milieuregels. ''De eerste faillissementen worden binnen drie maanden verwacht als er niks verandert.''