Eerste echt koude nacht, dat betekende krabben en morgen wordt het ook fris

Het was koud, maar ook fraai weer deze ochtend in Gilze-Rijen (foto: Joop van der Kaa).

Het was niet de eerste nachtvorst dit najaar, maar zo koud als dinsdagnacht was het dit najaar nog niet geweest. In Volkel zakte het kwik in alle vroegte aan de grond naar 3,2 graden onder nul. Op waarneembare hoogte viel het nog mee (-0,4). Net als op veel andere plaatsen in de hele provincie moest er in het Volkelse gekrabd worden om de autoruiten kraakhelder te krijgen.

Bij het weerstation in Gilze-Rijen kwam de temperatuur aan de grond uit op -2,3 aan de grond; in Eindhoven (-1,8) en Woensdrecht (-1,1) was het iets minder koud. Overal dus enigszins winterse taferelen. De meeste mensen die met de fiets op pad moesten, hadden dan ook een dikke jas en handschoenen aan. De echte 'watjes' droegen oorwarmers. Ook donderdag, de laatste dag van oktober, zal koud beginnen.

'Het blijft fraai weer'

Hier tegenover staat dat het weer deze dagen mooie plaatjes oplevert, al moet je wel vroeg uit de veren om dit mee te kunnen maken. “Het was buiten inderdaad heel fraai. De hoge bewolking zorgt voor een mooie gloed aan de horizon en morgen zal het niet anders zijn. Ook dan wordt het, met een oostenwind, fris, al zal het in West-Brabant meevallen. Maar fraai wordt het zeker weer”, zo vertelt Grieta Spannenburg van Weer.nl. Overdag blijft het herfstachtig fijn, want de zon schijnt volop.

De eerste vorst heeft zich relatief laat deze herfst gemeld, zo meldt Weer.nl. Meestal gebeurt dit in de tweede helft van oktober, maar het kan ook veel vroeger vriezen. Vorig jaar nog kwam het op 29 september al tot lichte vorst op weerstation Twente. Recordvroeg gebeurde dit in 1971, toen het in Deelen op 15 september al een beetje vroor.

In 2000 pas in december vorst

Veertig jaar eerder kwam er op grote schaal zelfs matige vorst voor in de nacht van 28 oktober. De temperatuur daalde die nacht in bijvoorbeeld Gemert naar -8,5 graden. Dit is, samen met 24 oktober 2003, nog steeds de laagst gemeten oktobertemperatuur ooit. Het kan nog anders, want in 2000 moesten we wachten tot 16 december, voordat het ergens in Nederland op een officieel weerstation tot vorst kwam.