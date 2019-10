Bertus Staigerpaip met jongens van de bouw op Malieveld: 'Wij gaan brullen, dat wil je niet weten'

Honderden bouwvakkers komen woensdag bijeen op het Malieveld in Den Haag, waar ze hun onvrede uiten over de strenge milieuregels. Talloze bouwprojecten liggen hierdoor stil. In een massale stoet trekt het woensdagochtend richting het Malieveld. Daar krijgen ze muzikale ondersteuning van de band Bertus Staigerpaip uit Geertruidenberg, bekend van de hit 'Wij zijn de jongens van de bouw'.

In de jaren tachtig had Ruud Broeders een dikke hit met het lied. Met de hele band zijn ze woensdag aanwezig in Den Haag. Bertus Staigerpaip treedt nog maar af en toe op, maar 'hier moeten ze absoluut bij zijn', vinden ze.

Te midden van honderden vrachtwagen, kraanwagens en betonmolens speelden ze op het grote podium. "Niet te geloven wat hier staat", zegt Broeders.

'We gaan naar de klote'

Lange colonnes bouwvoertuigen trokken woensdagmorgen in traag tempo onderweg naar Den Haag. Ook op de A2 zorgde de stoet voor vertragingen. Broeders heeft begrip voor de actie. "Bouwprojecten liggen stil, als het zo door gaat, gaan bedrijven failliet en komen mensen thuis te zitten. En ook bij de boeren en in de zorg is het een puinhoop. We gaan naar de klote, joh."

Bertus Staigerpaip is van plan er een mooi feestje van te maken. "Wij gaan brullen hier op het Malieveld, dat wil je niet weten."

