'Gebiedsverbod voor Snollebollekes!', bewoners van centrum van Breda zijn herrie en trillingen beu

BREDA -

Natuurlijk is het met een knipoog, maar het staat toch echt in een brief van de wijkraad Stadshart/Valkenberg in Breda. De wijkraad wil de feestact Snollebollekes uit Best niet meer in de binnenstad hebben. Zijn kraker van links naar rechts zorgt in de hoogbouw rondom de binnenstad tot trillingen van 1 millimeter per seconde. en dat is volgens de wijkraad ver boven de norm van 0,1 millimeter.