Bouwbedrijven hopen op snelle oplossing 'en anders gaan we weer actievoeren'

“We hebben gesproken met de ministers en ze komen binnen een maand met een werkbare oplossing. Hopelijk is dit aanbod niet alleen voor die bühne en komt er echt op korte termijn een oplossing. Indien nodig gaan we weer actievoeren.”

Johan de Krom, eigenaar van een stratenmakersbedrijf in Etten-Leur, houdt gemengde gevoelens over de bouwdemonstratie, die woensdagmorgen in Den Haag is begonnen. Duizenden mensen doen eraan mee, omdat ze vinden dat de PFAS-eisen van het rijk te streng zijn.

Bouwprojecten stilgelegd

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en is de naam voor een groep chemische stoffen, die onder meer in de industrie veel gebruikt worden. Van een groot deel is duidelijk dat ze behoorlijk giftig en ook kankerverwekkend zijn. Om problemen te voorkomen, zijn uit voorzorg veel bouwprojecten stilgelegd.

Johan de Krom maakt met onder anderen Jan van Nistelrooij uit Den Bosch deel uit van de organiserende stichting Grond in Verzet. “Ik ben heel tevreden over hoe het tot nu toe is verlopen. Het is erg druk, maar desondanks verloopt alles rustig. Het programma is afwisselend, er is muziek van onder anderen Bertus Staigerpaip en de catering is goed verzorgd. Zo is er bier, maar alcoholvrij”, zegt De Krom.

'Nu, nu, nu'

Maar echt euforisch is hij niet. “Er moet wat gebeuren, er ontstaat anders een onwerkbare situatie in ons land. We houden ondanks de handreiking van de ministers een vinger aan de pols. Als het nodig is om weer actie te gaan voeren, dan gaan we dat doen.” Het verzet wordt nog lang niet opgegeven. “Nu, nu, nu”, werd niet voor niets geregeld geschreeuwd door de vele mensen uit heel het land die werken in de bouw of aanverwante sectoren.

De Krom verwacht overigens dat de demonstratie in Den Haag tegen drie uur zal zijn afgelopen. Vanaf dat moment zullen de honderden vrachtwagens en andere voertuigen terugrijden naar de bedrijven waar ze vandaan komen. Ook zal als hiervoor reden is, de aangerichte schade op het Malieveld worden hersteld, zo vertelde De Krom.

'Overheden kom in actie'

Volgens verantwoordelijk minister Carola Schouten gaat Nederland ‘niet op slot’ en kunnen bouwprojecten doorgaan. Het kabinet is dus bezig met maatregelen om te voorkomen dat de bouw plat komt te liggen door milieunormen. Ondertussen worden provincies en gemeenten aangespoord om zelf in actie te komen.

De gemeente Helmond heeft als één van de eerste gemeenten in Nederland lokale regels opgesteld voor PFAS-houdende grond. Hierdoor kan die grond in veel gevallen binnen Helmond wél op een milieu-hygiënische verantwoorde manier worden verwerkt.

Een woordvoerder van Cumela, de belangenorganisatie voor de bouw- en infrastructuursector, is blij. “Gemeenten zijn vaak te afwachtend en voorzichting. Dit is een goed voorbeeld. Hopelijk worden de ervaringen gedeeld met onderzoekers om tot een nieuwe norm te komen”, aldus de zegsman.

