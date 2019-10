Er komen toch geen nachttreinen in Brabant, te weinig reizigers om rendabel te zijn

TILBURG -

Er gaan geen nachttreinen meer rijden in Brabant. Dat blijkt uit een brief die het college van B en W in Tilburg naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Begin dit jaar werden er in bijna alle Brabantse steden moties aangenomen door de gemeenteraad waarin stond dat er weer nachttreinen moeten gaan rijden. Na twee uur kom je Brabant met de trein niet meer in vanuit de Randstad en dat zou moeten veranderen.