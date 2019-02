Steeds meer steden willen nachttreinen terug: 'Het biedt zoveel mogelijkheden'

GroenLinks nam het initiatief. "Het is krankzinnig dat Brabant 's nachts op slot gaat", zegt Hagar Roijackers, lijsttrekker voor de partij bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten.

Tot 2015 reden er 's nachts treinen tussen de Randstad en de vijf grote steden van Brabant: Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond. Dat stopte omdat de steden en de provincie niet langer voor de kosten wilden opdraaien. "Ga nu eens kijken of er echt niet iets aan te doen is", vraagt Peter Bakker van GroenLinks in Breda zich af.

En dus is er nu een motie. D66, GroenLinks, PvdA, Breda 97, SP en CDA vinden dat Breda ook 's nachts goed bereikbaar moet zijn. Ze willen dat het gemeentebestuur van Breda samen met de andere grote steden gaat onderzoeken wat er mogelijk is.

LEES OOK: Nachtnet moet ook in Den Bosch terugkeren, B en W aan het werk gezet

Eindhoven

Ook in Eindhoven is er actie. Daar zit GroenLinks in het gemeentebestuur. Fractievoorzitter Rik Thijs wil volgende week van het gemeentebestuur weten of ook Eindhoven het belang van het nachtnet ziet. "De financiën groeien in Eindhoven niet tot in de hemel. Maar ik wil ook snel weten of we gezamenlijk gaan optrekken met de andere steden. Als het college afkeurend reageert, kan ik altijd nog een motie indienen in de gemeenteraad."

Boost

In Helmond zit fractievoorzitter van GroenLinks Thomas Tuerlings driftig te tikken op een motie, zodat andere partijen geen vliegen afvangen. "Helmond is nu niet aantrekkelijk voor jongeren. Een nachttrein biedt zoveel mogelijkheden. Het kan jongeren echt een boost geven."

Op 12 maart is er raadsvergadering in Helmond. Tuerlings schat de kansen positief in. "Ik kan me niet voorstellen dat andere partijen hier voor gaan liggen."

Reactie NS

"Praten kan altijd", zegt Inge Rijgersberg, woordvoerder van de NS, in een eerste reactie. "In 2015 bleek dat het aantal reizigers, vooral in de late uren, heel klein was. Kostendekkend werd het niet. Maar we zijn weer een paar jaar verder. Als er een verzoek komt, gaan we in gesprek. Dan gaan we onderzoeken hoe de markt eruit ziet en wat de wensen zijn."

Geen prioriteit

Naast de vijf grote gemeenten beslist ook de provincie over nachttreinen. Gedeputeerde Christophe van der Maat laat via een woordvoerder weten 'zeker open te staan voor voor het nachtnet'. Maar het heeft niet de hoogste prioriteit.

"We hebben het uitvoerig geprobeerd. Maar het werd onvoldoende gebruikt, dus hebben we besloten er niet verder in te investeren. De komende jaren groeit het aantal reizigers met zo'n 30 a 40 procent. Om die groei op te vangen, hebben we in Brabant 1,5 miljard nodig. Daar ligt de prioriteit", zegt woordvoerder Catelijne Thomassen van Christophe van der Maat.

Dit was de route van het nachtnet tot 2016







Cirkel

De vorige route van het nachtnet was een cirkel met de volgende route: Amsterdam - Utrecht - Den Bosch - Eindhoven - Tilburg - Breda - Dordrecht - Rotterdam - Delft - Den Haag HS - Leiden - Schiphol.

Een flinke cirkel dus. Als je van Eindhoven naar Den Bosch wilde, was je wel even onderweg. "We zeggen nu niet: we willen dit cirkeltje terug", zegt Hagar Roijackers van GroenLinks daarover. "Dat willen we weer opnieuw laten onderzoeken."