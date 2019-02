Nachtnet moet ook in Den Bosch terugkeren, B en W aan het werk gezet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Bosch worden nu aan het werk gezet om de praktische en financiële haalbaarheid van de terugkeer van het nachtnet te onderzoeken. Een vergelijkbare oproep kreeg afgelopen maandag al unanieme steun in de gemeenteraad van Tilburg.



Sinds 2015 geen nachtnet meer

In 2015 kwam er een eind aan het rijden van nachttreinen in Brabant: de provincie en de vijf grote steden wilden niet langer voor de kosten opdraaien. Een proef met nachtbussen werd voortijdig gestaakt.



LEES OOK: Nachtbussen verdwijnen in Brabant, op eentje na



De motie in de Bossche gemeenteraad was een initiatief van D66, GroenLinks, PvdA en Rosmalens Belang. De vier partijen vinden dat het ook buiten carnavalstijd van belang is dat jongeren en andere mensen die in de Randstad uit zijn geweest ’s nachts veilig kunnen reizen.



Samenwerken met andere grote steden

Ze vragen B en W bij het onderzoeken van de mogelijkheden samenwerking te zoeken met de vier andere grote gemeenten in onze provincie. In Tilburg bestaat die bereidheid dus al.



LEES OOK: Tilburg wil nachttrein terug om de stad aantrekkelijker te maken