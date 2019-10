Sporen van twaalf boerderijen gevonden in Helmond: 'De stad is Romeinser dan gedacht'

De boerderijen werden 2000 jaar geleden gebouwd van hout en stro. En na gebruik werden ze vaak weer afgebroken. Dus bij de Helmondse afgraving kun je alleen nog maar zwarte vlekken in het zand zien. Maar de contouren van de boerderijen, de stallen en de waterput zijn wel erg duidelijk.

Schoenzool

Bij de wijk Brandevoort wordt een natuurgebied aangelegd met zogeheten wadi's, plekken waar overtollig regenwater in de bodem kan weglopen. Voordat het graven begint, gaan de archeologen nog speuren in de grond naar Romeinse overblijfselen.

Niet alleen zijn er sporen gevonden van twaalf boerderijen, ook zijn er wat spulletjes gevonden. Een Romeinse schoenzool wordt nu zorgvuldig in een bakje water bewaard. "Hij is bespijkerd, dat betekent vaak dat hij door militairen is gedragen", zegt archeoloog Martijn Bink.

De archeologen zijn 'superblij' met de vondst in Helmond (Foto: Alice van der Plas)

'Alle inwoners moeten dit weten'

De bewoners waren hoogstwaarschijnlijk mensen die al voor de Romeinse tijd bij Helmond woonden. "Maar het zou kunnen dat ze in dienst waren van het Romeinse leger", zegt Bink. "Dan kwam je na twintig jaar dienst weer eens thuis."

Volgens stadsarcheoloog Theo de Jong betekent de vondst dat Helmond Romeinser is dan tot nu toe werd gedacht. "En alle inwoners van Helmond moeten dit ook weten, vind ik."

'Prachtige opgraving'

Archeoloog Martijn Bink is in zijn nopjes met de vondst. "Het is echt een prachtige opgraving. Je krijgt een beeld van hoe het hele landschap in de Romeinse tijd eruit heeft gezien."

De contouren van een Romeinse boerderij, de zwarte vlek is de stal (Foto: Alice van der Plas)

Maar de sporen zullen uiteindelijk helemaal vernietigd worden door de aanleg van de wadi's. "Natuurlijk is dat wel een beetje jammer", zegt stadsarcheoloog Theo de Jong. "Maar anders hadden we een heleboel nooit geweten. We hebben er heel veel informatie uit kunnen halen."

'We zijn Romeins'

Dus de Helmonder mag gerust gaan opscheppen over de vondst. "We zijn Romeins, we hebben een oude achtergrond. Of er katten werden gemept, weet ik niet helemaal zeker", lacht De Jong.