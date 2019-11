Waarom ging Karin niet weg bij de man die haar mishandelde? 'De vrijdagen waren het ergst' [PODCAST]

Karin (46) uit Breda is jarenlang mishandeld door haar ex. In 'Ik sla mijn vrouw', de podcastserie van Omroep Brabant, vertelt ze openhartig over deze periode. In aflevering twee gaat ze in op de vraag die heel veel mensen haar al gesteld hebben: Waarom ga je niet weg na die eerste klap?

'Ik sla mijn vrouw' is de eerste podcast van Omroep Brabant, met als thema huiselijk geweld. Een groot probleem dat vaak achter de voordeur blijft. We spraken uitgebreid met een slachtoffer èn een dader, elk met hun eigen verhaal.

Alle vier de afleveringen van 'Ik sla mijn vrouw' zijn nu te beluisteren.

Uitstel van executie

"De vrijdagen waren het verschrikkelijkst", vertelt Karin over de heftige periode in haar leven. "Dan had ik zo'n angst om naar huis te gaan. Dan deed ik m'n hand op de deurklink, ik telde 1, 2, 3... en dan ging ik naar binnen. Ik voelde meteen al zijn negativiteit", zo vertelt ze.

De ex van Karin gebruikte drugs en dronk. Dat maakte dat hij urenlang met haar wilde praten, ook als er niks te vertellen was. Karin: "Van zes tot elf uur 's avonds moest ik met hem praten. Als ik niks zei werd hij heelmaal paranoia en achterdochtig, heel agressief. Je zit de grootste onzin uit je nek te lullen op 'n gegeven moment. Die avonden draaiden altijd uit op klappen, voor mij was het uitstel van executie."

Waarom niet weg?

Een vraag die veel slachtoffers van huiselijk geweld krijgen is: Waarom ga je niet bij hem weg? Voor Karin was dat op dat moment geen optie: "Ik was heel bang voor hem, had geen vriendinnen meer, waar moet je naar toe?"

Op dat moment had ze niet veel meer in haar leven, haar ex was alles. "Je bent zo geïsoleerd door iemand, hij was het enige in mijn leven dat er was." Maar dat is niet alles: "Van de ene kant hou je ook van iemand, 's ochtends en overdag was hij nog redelijk normaal. Je denkt dat je iemand kan helpen, kan redden, je houdt van iemand."

De podcast 'Ik sla mijn vrouw' is gemaakt door Tobias van der Valk en Wim Heesterbeek, met medewerking van Sterk Huis.