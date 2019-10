Jos verloor zijn baan en raakte al snel in de schulden, hij mocht erover praten met koningin Máxima

Koningin Maxima in gesprek met Annemarie en Jos over hun schuldenaanpak

Jos Kropman uit Den Bosch verloor in 2015 zijn baan en kwam toen al snel in de financiële problemen. "Het ene gat werd met het andere gevuld en rekeningen werden niet betaald." Woensdag sprak hij met koningin Máxima over de aanpak van zijn schuldproblemen. "Ik ben er nog emotioneel van. Wat een geweldige vrouw is dat."

Woensdag werd in de Verkadefabriek in Den Bosch een congres gehouden over de Nederlandse Schuldhulproute, een nieuw project om schuldenproblematiek eerder te signaleren, zodat er ook eerder iets aan gedaan kan worden. Jos was daar als 'ervaringsdeskundige' en mocht daar over zijn problemen praten met de koningin. Inmiddels is hij met een beetje steun zijn leven weer op orde aan het krijgen.

"Ik kreeg betalingsachterstanden met mijn huur, gas, licht en water en andere rekeningen. Dat heb ik te lang laten oplopen, totdat ik alleen nog maar voor hulp kon aankloppen bij de gemeente." Samen met Jos werd er eerst voor gezorgd dat hij niet uit zijn huis zou worden gezet. Inmiddels is hij ook bezig zijn schulden af te betalen en heeft hij ook weer een baan.

"Al mijn schulden, inkomsten en uitgaven hebben we bekeken en nu zit ik bij budgetbeheer en budgetbegeleiding. Al mijn geld gaat voorlopig naar hen en zo wordt ervoor gezorgd dat ik weer een beetje normaal kan leven en al mijn schulden kan afbetalen."

Moeder van drie kinderen

Annemarie van der Sanden uit Vinkel kwam door een andere oorzaak in de problemen. De moeder van drie kinderen begon een bedrijf, maar dat ging failliet.

"Dat betekende dat ik de periode voor het faillissement al nauwelijks inkomsten had en daarna helemaal niet meer. Dan gaat het gauw van kwaad tot erger.. Misschien heb ik te lang gewacht met hulp inroepen, maar afgelopen juni heb ik toch maar contact gezocht met 'Eerste Hulp bij Geldzaken' van de gemeente Den Bosch en met begeleiding van hen kom ik nu langzamerhand uit de problemen."

Beide 'ervaringsdeskundigen' ondersteunen de gedachte achter de Nederlandse Schuldhulproute. Erken voor jezelf zo snel mogelijk dat je in de financiële problemen zit. Want hoe eerder je er werk van maakt, hoe minder er gerepareerd hoeft te worden.

Jos Kropman: "Als je steun zoekt, is dat ook een soort opluchting. Je voelt dat je er niet helemaal alleen voor staat. Veel mensen met schulden schamen zich. Dat heb ik ook gedaan, maar het voelt echt bevrijdend als je het ook deelt met familie en bekenden en op tijd hulp zoekt."

'Máxima is heel oprecht'

Over het gesprek met koningin Máxima, na afloop van het congres, waren beiden erg opgetogen.

Annemarie: "Het was een geweldige ervaring. We hebben echt ons zegje kunnen doen en je merkte dat ze echt begaan is met deze problematiek en ze is heel oprecht." Jos, met een beetje waterige ogen vult aan: "Het voelde ook als een soort erkenning voor mij dat ik mijn verhaal kwijt kon bij haar. Nu word ik weer emotioneel, maar dat komt omdat ik blij ben dat ik merk dat ik mijn schuldproblemen steeds beter onder controle heb. Dan is zo'n ontmoeting als deze wel helemaal geweldig."