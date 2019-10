De grens is soms dun, maar de 'boerenpoll' tegen Brabantse CDA-leden is niet strafbaar

In de poll werd gevraagd of CDA-Statenleden persoonlijk moeten worden aangepakt.

De Facebook-poll van boerenactiegroep Farmers Defence Force is niet strafbaar. Dat laat het openbaar ministerie weten. De poll, waarin werd gevraagd of leden van de Brabantse CDA-fractie ‘persoonlijk aangepakt moeten worden na het verraad van 25 oktober’, maakte veel los.

Hoewel de voorzitter van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, eerder al benadrukte dat het geen oproep was tot geweld richting de statenleden, zorgde de poll onder de CDA’ers wel voor angst en woede. “Dit komt echt binnen”, zei fractievoorzitter Ankie de Hoon. Collega Tanja van de Ven was woedend. “Het moet niet gekker worden! De politieke arena is een slangenkuil", schreef ze op Twitter.

Emoties lopen op

“Wij begrijpen heel goed dat de poll in de context van de onderliggende situatie bepaalde gevoelens oproept bij genoemde politici en in de maatschappij tot discussies leidt. Via social media is het erg gemakkelijk om je uit te laten over allerlei zaken. Vooral bij gevoelige onderwerpen lopen de emoties soms hoog op en kan de impact van bepaalde boodschappen heel groot zijn en zelfs intimiderend overkomen. De grens tussen strafbaar en niet strafbaar kan daarom soms dun zijn”, reageert het openbaar ministerie.



“Wij hebben gekeken naar de strafbaarheid van de gestelde vraag in de poll. Voor bedreiging of opruiing moet iemand de opzet hebben om een ander vrees aan te jagen of om anderen te bewegen een strafbaar feit plegen. Daarvan is in onze ogen geen sprake in deze kwestie.”

“Voor het openbaar ministerie staat voorop dat politici ongehinderd hun werk moeten kunnen doen. Ook in uitlatingen op social media moeten mensen zich bewust zijn van de grenzen die aan uitlatingen gesteld moeten worden. Zodra er sprake is van bedreigingen of andere strafbare feiten kunnen daar strafrechtelijke consequenties aan verbonden worden. In dit voorbeeld is daarvan geen sprake.”