CDA'ers voelen zich bedreigd door uitspraken Farmers Defence Force: OM doet onderzoek

"We keuren dit af. Sommige Statenleden voelen zich bedreigd. Je bent meer op je hoede", aldus de fractievoorzitter van Ankie de Hoon. "Laten we alsjeblieft gewoon met elkaar in gesprek blijven."

'Kom maar op'

"Het moet niet gekker worden! De politieke arena is een slangenkuil", zo schreef Statenlid Tanja van de Ven op Twitter. "Ik ben niet bang! Kom maar op", zo schrijft ze. Ze wil verder geen commentaar geven. Ook Commissaris van de Koning Wim van de Donk spreekt zijn afkeuring uit op Twitter.

De poll is in een besloten Facebook-groep aangemaakt door Mark van den Oever, voorzitter van de boerenactiegroep. "Ik roep niet op tot geweld. Dat zullen we ook nooit doen", benadrukt hij. "Met persoonlijk aanpakken, doelen we op ludieke acties." Inmiddels is de poll al zo'n 3500 keer ingevuld.

De poll van Mark van den Oever. Tekst gaat verder onder de foto.

In de poll wordt gevraagd of CDA-Statenleden persoonlijk moeten worden aangepakt.

'Mes in de rug'

Toch heeft hij geen spijt van zijn woordkeus. "Het CDA heeft ons een mes in de rug gestoken. Boeren voelen zich in de steek gelaten. Dan is het logisch dat ons taalgebruik wat steviger wordt."

Het CDA lag afgelopen vrijdag flink onder vuur in het debat op het provinciehuis. De partij plaatste vorige week zaterdag een bom onder de kersverse coalitie, door te zeggen dat de strengere landbouwregels van tafel moeten. Toch drukte de partij dit er tijdens het debat niet doorheen, tot grote woede van vele boeren.

'Kijken of er strafbare feiten zijn'

'Wij zijn bekend met deze poll en kunnen ons voorstellen dat het gevoelens oproept bij de genoemde Statenleden", laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. "Wij zullen beoordelen of er sprake is van strafbare feiten."



Fractievoorzitter De Hoon laat weten dat het CDA vooralsnog geen aangifte gaat doen.